Самые интересные пальта на осень 2023: на что советуют присмотреться дизайнеры
Источник:Vogue
Все осенью обожают пальта. Можно назвать это самой популярной вещью в осеннем гардеробе. Ваше пальто должно стать главным героем в образе, так что к выбору нужно тщательно подойти.
Советуем вам выбирать на осень пальто, устойчивое к быстротечности моды и которое сможет нам прослужить много лет.
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Все оттенки коричневого
Осенью идеальную базу гардероба составляют оттенки коричневого – бежевый, верблюжий, карамельный. Эти оттенки обеспечат пальто универсальное основание, поэтому оно будет актуально не один сезон.
Трендовые пальто на осень 2023 года / Фото Vogue
В готическом стиле
На смену розовому летнему стилю barbiecore осенью придет готический стиль. В моде будут черные монохромные образы, а главной вещью в гардеробе станет верхняя одежда из черной кожи.
Трендовые пальто на осень 2023 года / Фото Vogue
Оверсайз-крой
Длинные пальто с четкими плечами и объемным силуэтом – это классика «тихой роскоши». Такой крой на пальто представили бренды Givenchy, Alaïa, Victoria Beckham и The Row. Такое пальто может стать универсальной моделью в вашем гардеробе.
Трендовые пальто на осень 2023 года / Фото Vogue
Акцент на талии
Осенью в моду возвращается выраженная талия на пальто. Эту область по отдельности можно подчеркнуть благодаря поясу.