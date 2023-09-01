Радимо вам обирати на осінь пальто, яке є стійким до швидкоплинності моди та яке зможе нам прослужити багато років.
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Усі відтінки коричневого
Восени ідеальну базу гардероба складають відтінки коричневого – бежевий, верблюжий, карамельний. Ці відтінки забезпечать пальту універсальну основу, тож воно буде актуальним не один сезон.
Трендові пальта на осінь 2023 / Фото Vogue
У готичному стилі
На заміну рожевому літньому стилю barbiecore восени прийде готичний стиль. У моді будуть чорні монохромні образи, а головною річчю в гардеробі стане верхній одяг з чорної шкіри.
Трендові пальта на осінь 2023 / Фото Vogue
Оверсайз-крій
Довгі пальта з чіткими плечима та об’ємним силуетом – це класика «тихої розкоші». Такий крій на пальтах представили бренди Givenchy, Alaïa, Victoria Beckham та The Row. Таке пальто має всі шанси стати універсальною моделлю у вашому гардеробі.
Трендові пальта на осінь 2023 / Фото Vogue
Акцент на талії
Восени в моду повертається виражена талія на пальтах. Цю область окремо можна підкреслити завдяки поясу.
Трендові пальта на осінь 2023 / Фото Vogue