Советуем вам выбирать на осень пальто, устойчивое к быстротечности моды и которое сможет нам прослужить много лет.

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Все оттенки коричневого

Осенью идеальную базу гардероба составляют оттенки коричневого – бежевый, верблюжий, карамельный. Эти оттенки обеспечат пальто универсальное основание, поэтому оно будет актуально не один сезон.



Трендовые пальто на осень 2023 года / Фото Vogue

В готическом стиле

На смену розовому летнему стилю barbiecore осенью придет готический стиль. В моде будут черные монохромные образы, а главной вещью в гардеробе станет верхняя одежда из черной кожи.



Трендовые пальто на осень 2023 года / Фото Vogue

Оверсайз-крой

Длинные пальто с четкими плечами и объемным силуэтом – это классика «тихой роскоши». Такой крой на пальто представили бренды Givenchy, Alaïa, Victoria Beckham и The Row. Такое пальто может стать универсальной моделью в вашем гардеробе.



Трендовые пальто на осень 2023 года / Фото Vogue

Акцент на талии

Осенью в моду возвращается выраженная талия на пальто. Эту область по отдельности можно подчеркнуть благодаря поясу.



Трендовые пальто на осень 2023 года / Фото Vogue