Осенью наши образы состоят из разноплановых вещей – от легких кожаных курток до теплых пальто или от лоферов до сапог. Осень – это всегда хороший период для красивых вещей.

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Стилистка составила 7 образов "под ключ", так что, если у вас в гардеробе есть все вещи, вам нужно лишь составить образ на показанном примере, или посмотреть, что стоит докупить, чтобы аутфит выглядел стильно.

Что касается верхней одежды, то попробуйте к осени добавить короткий пуховик в базовом цвете, тренч, бомбер и пальто. Последняя верхняя одежда может быть разнообразной – от цвета до фасона. Опирайтесь на собственные предпочтения и выбирайте то, что лучше всего подходит к вашему наряду.

Также сделайте ставку на темные кроссовки, лоферы, ботинки и сапоги – до колен на плоской подошве и каблуке. Добавьте в свой гардероб базовый лонгслив, водолазку, свитер, рубашку и трикотажное платье. А вот ваш низ должен состоять из брюк и юбки.

Не забывайте об аксессуарах и головных уборах. Пусть ваши образы завершают бейсболки, шапки, шарфы и сумки, которые будут приближены к классическим моделям.

Готовые образы на осень 2023



Стильные образы на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Стильные образы на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Стильные образы на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Стильные образы на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Стильные образы на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Стильные образы на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Стильные образы на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua