7 цветов, которые помогут вам выглядеть дорого

Осень – это всегда о периоде холодных и багровых тонов в одежде. В моде осенью становятся те цвета, которые имитируют оттенки меняющихся листьев, уютные тона и вечные нейтральные цвета, которые дорого смотрятся.

Из года в год мы обращаемся к проверенной цветовой палитре, которые органически дополняют друг друга. Оттенки бежевого, кремового, серого, темно-синего и коричневого всегда дорого выглядели, особенно осенью – в паре с пальто, костюмами и уютными свитерами.

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Дорого в осеннее время также выглядят оранжевые и бордовые оттенки. Также невозможно обойти черный цвет, который автоматически попадает в главные цвета осеннего сезона.

Коричневый

Насыщенные шоколадные оттенки всегда смотрятся дорого, особенно если носить их с ног до головы.

Бежевый

Универсальный бежевый далеко не скучный цвет. Он гармонично подходит ко многим другим цветам в осенней палитре.

Синий

Хотя черный всегда будет неотъемлемым цветом палитры любого сезона, выбирайте осенью темно-синие оттенки.

Оранжевый

Яркие оранжевые цвета всегда красиво смотрятся в осеннее время. Носите их с оттенками экрю и кремового, чтобы придать образу дополнительную роскошь.

Бордовый

Как и в хорошем вине, так и в глубоких бордовых оттенках есть нечто декадентское, перед чем невозможно устоять.

Кремовый

Откройте для себя этой осенью кремовые образы, состоящие из разнообразных светлых текстур.

Серый

Серые тона смотрятся особенно премиально с кожаными аксессуарами черного или коричневого цвета.