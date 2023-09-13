З року в рік ми звертаємося до перевіреної палітри кольорів, які органічно доповнюють одне одного. Відтінки бежевого, кремового, сірого, темно-синього і коричневого завжди дорого виглядали, особливо восени – в парі з пальтами, костюмами та затишними светрами.

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Дорого в осінню пору також виглядають помаранчеві та бордові відтінки. Також неможливо обійти чорний колір, який автоматично потрапляє до головних кольорів осіннього сезону

Коричневий

Насичені шоколадні відтінки завжди виглядають дорого, особливо якщо носити їх з ніг до голови.

Бежевий

Універсальний бежевий далеко не нудний колір. Він гармонійно підходить до багатьох інших кольорів в осінній палітрі.

Синій

Хоча чорний завжди буде невід'ємним кольором палітри будь-якого сезону, обирайте на осінь темно-сині відтінки.

Помаранчевий

Яскраві помаранчеві кольори завжди красиво виглядають в осінню пору. Носіть їх з відтінками екрю і кремового, щоб надати образу додаткову розкіш.

Бордовий

Як і в хорошому вині, так і в глибоких бордових відтінках є щось декадентське, перед чим неможливо встояти.

Кремовий

Відкрийте для себе цієї осені кремові образи, які складаються з різноманітних світлих текстур.

Сірий

Сірі тони виглядають особливо преміально зі шкіряними аксесуарами чорного або коричневого кольору.