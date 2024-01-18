В кожаном костюме: Оля Полякова показала, как отпраздновала день рождения

Певица Оля Полякова отметила 17 января свое 45-летие. Блондинка выбрала для себя интересный образ. Она надела черный кожаный костюм.

Исполнительница решила добавить в свой день рождения немного сексуальности, поэтому решила надеть в зимнюю пору костюм, состоявший из топа и брюк.

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Чтобы образ был уже не слишком откровенным, блондинка дополнила обнаженные плечи черным кардиганом с блестящими нитями и серыми вставками с пуговицами. Образ певица не дополняла никакими аксессуарами. Просто распустила волосы с вьющимися прядями.



Модный образ Оли Поляковой / Фото с инстаграмма певицы



Модный образ Оли Поляковой / Фото с инстаграмма певицы



Модный образ Оли Поляковой / Фото с инстаграмма певицы

Оказывается, Оля Полякова впервые отпраздновала свой день рождения в качестве радиоведущей на Lux FM.

Благодарю всех слушателей, зрителей, гостей, которые пришли сегодня ко мне. Спасибо Lux FM за поддержку важной цели – сбора средств для 53 бригады медицинской роты. За несколько часов утреннего эфира вместе нам удалось собрать 50 000 грн,

– написала певица.

Олю Полякову встретили с букетом цветов и даже сделали фотозону с шариками и надписью "Happy Birthday". Вместе с певицей на эфир пришла старшая дочь певицы – Маша. Несколько минутный видеоролик из утреннего радиоэфира Полякова опубликовала в своем инстаграмме.