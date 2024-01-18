Ранее инстаграмм-страница Кати Осадчей была переполнена роскошными образами со съемок "Светской жизни". Теперь все чаще можно заметить ее повседневные аутфиты без макияжей и причесок.

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Впрочем, телеведущая раскрыла секрет, который некоторое время держала в тайне. Она рассказала о программе, которую снимали за границей и продемонстрировала фото из-за кулис.

Катя Осадча позировала перед камерой в красном мини-платье с аппликацией объемных цветов. Ее образ дополняли черные лакированные туфли и стильная укладка с легкими волнами.

Стоит отметить, что в 2023 году цветы были очень популярны. Дизайнеры создавали с ними наряды, обувь и даже сумки. Уже в 2024 году мода перейдет на всевозможные бантики.



Образ Кати Осадчей / Фото из инстаграмма телеведущей

Ведущая призналась, что в прошлом году отправилась с командой полностью снимать украинский эпизод финской программы в Тампере. Во время съемок, она с командой поняла, что хочет снимать проект в Украине.

"Тогда мы всей командой поняли, что этот проект мы хотим и сделаем в Украине, ведь мы музыкальная нация с глубокой культурой и у каждого из нас есть песни, которые ассоциируются с важными событиями в жизни", – написала Осадчая.

Также она лаконично поделилась названием программы, которая будет называться "Песня твоей жизни". Традиционно ведущая будет вести ее на 1+1.