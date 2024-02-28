Вероятно, таким образом Оливия Уайлд хотела приковать к себе внимание, поскольку гости шоу действительно были удивлены образом. Наряд из прозрачного материала без нижнего белья, это скорее не о моде, а о проявлении себя. Своим видом Оливия хотела показать, что является смелой, не имеет комплексов и не боится осуждения окружающих.

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Образ Оливии Уайлд

39-летняя актриса надела боди из черной сетки на тонких бретельках. Изделие не только обнажало талию с обеих сторон, но и полностью просвечивало грудь. Образ знаменитости дополняла коричневая юбка-карандаш, кожаный пояс и коричневые перчатки из кожи.

На показ Оливия пришла в солнцезащитных очках в коричневом цвете, как и весь ее аутфит. Дополнить впечатляющую стилизацию звезда решила благодаря золотому колье и насыщенному макияжу.

Визажистка накрасила веки темно-коричневыми тенями, которые подчеркивали взгляд актрисы. Кроме того, на низ визажистка нанесла также немало теней. Довершением стал черный карандаш вокруг глаз, который помог воссоздать эффект макияжа smoky eyes.

Креативный директор бренда Энтони Вакарелло представил на подиуме немало прозрачных вещей, которые до сих пор остаются в тренде.

Кроме того, модели в основном дефилировали в коричневых прозрачных вещах, поэтому актриса своим выходом решила продемонстрировать, что хорошо разбирается в трендах.