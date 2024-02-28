Ймовірно, таким чином Олівія Вайлд хотіла прикувати до себе увагу, оскільки гості шоу справді були здивовані її образом. Вбрання з прозорого матеріалу без спідньої білизни, це швидше не про моду, а про проявлення себе. Своїм виглядом Олівія хотіла показати, що є сміливою, не має комплексів та не боїться осуду оточуючих.

Читайте також Тіна Кароль похизувалася костюмом у стилі Old Money: неперевершений образ

Образ Олівії Вайлд

39-річна акторка одягнула боді з чорної сітки на тонких бретельках. Виріб не лише оголював талію з обох боків, але й повністю просвічував груди. Образ знаменитості доповнювала коричнева спідниця-олівець, шкіряний пояс та коричневі рукавиці зі шкіри.

На показ Олівія прийшла в сонцезахисних окулярах у коричневому кольорі, як і увесь її аутфіт. Доповнити вражаючу стилізацію зірка вирішила завдяки золотому кольє та насиченому макіяжі.

Візажистка нафарбувала повіки темно-коричневими тінями, які підкреслювали погляд актриси. Окрім того, на низ візажистка нанесла також чимало тінів. Довершенням став чорний олівець навколо очей, який допоміг відтворити ефект макіяжу smoky eyes.

Креативний директор бренду Ентоні Вакарелло представив на подіумі чимало прозорих речей, які ще досі залишаються в тренді.

Окрім того, моделі здебільшого дефілювали у коричневих прозорих речах, тож акторка своїм виходом вирішила продемонструвати, що добре знається на трендах.