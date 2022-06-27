От яремчанских мастериц: Ольга Сумская выставила на аукцион собственную вышиванку

Украинская актриса Ольга Сумская присоединилась к Актерскому благотворительному аукциону. Знаменитость выставила на аукцион вышиванку из своей коллекции.

Украина продолжает страдать от российских оккупантов, безжалостно обстреливающих и бомбящих города. От этого страдает не только инфраструктура, но в первую очередь получающие ранения люди.

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Именно поэтому Актерский благотворительный аукцион собирает средства для пяти карет скорой помощи, которые будут спасать людям жизнь.

Актриса Ольга Сумская отдала на аукцион вышиванку борщевку ручной работы с оригинальным орнаментом. Знаменитость рассказала, что покупала эту вещь у города Яремче. Вышиванка выполнена вручную местными мастерами.

Верю, что она доставит радость и счастье ее будущей владелице! Размер рубашки-М/L. Все средства от продаж пойдут на приобретение машины скорой помощи. Присоединяйтесь, друзья,

– написала Сумская.

Стартовая цена рубашки – 5 тысяч гривен, а минимальный шаг – 500 гривен. Аукцион продлится до вторника, 28 июня. Пользователи предложили за рубашку наибольшую ставку в размере 11 тысяч гривен.

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К благотворительному аукциону актеров присоединился Тарас Цымбалюк, выставивший штаны из нового сезона сериала "Крипосна". Анна Саливанчук отдала на аукцион свое любимое платье, в котором отсняли 14 сезонов сериала "Однажды под Полтавой". Ее продали за 5400 гривен. Арам Арзуманян на благотворительность выставил довольно интересный лот – бутылку напитка "Коньяк. НАШ" из фильма "Бешеная свадьба". Напиток продали за 5500 гривен.

Ольга Сумская поддерживает Украину и всех украинцев. Ей часто упрекают в том, что ее дочь Антонина Паперна отсиживается в России и умалчивает войну, впрочем актриса не скрывает, что позиция ее дочери – "болезненный вопрос" в семье.

Украинская актриса Ольга Сумская до сих пор остается в Киеве, который находится под частыми обстрелами агрессора.

"Я понимаю, что оставаться в столице опасно, но прилетает по всей Украине, а за границу без мужа мы с дочерью не поедем. Виталий по возрасту еще должен оставаться в Украине в этой ситуации", – объяснила артистка.