Ольга Фреймут снялась в новой фотосессии: как она сейчас выглядит
Источник:Ольга Фреймут
Телеведущая Ольга Фреймут после блестящей карьеры на телевидении уже много лет остается в "тени". Она уделяет время материнству и изредка публикует свои личные фотографии.
Недавно любимица многих зрителей поделилась новыми фотографиями. Ольга Фреймут сделала в Лондоне новую фотосессию в элегантных нарядах, которые она так любит.
Смотрите также Идеал женской красоты: Тина Кароль произвела фурор в платье с разрезами по телу
Знаменитость позировала перед камерой в бежевом шифоновом платье с объемными рукавами-рюшами. Платье украшенное вырезом в зоне декольте, впрочем, Фреймут прикрыла его руками.
К своему образу телеведущая подобрала длинные свисающие серьги с каплевидными белыми камешками. Аутфит она довершила распущенными волосами, которые уложила в кудри.
К публикации Ольга Фреймут добавила интересную историю, случившуюся с ней в одном из кафе.
Сегодня переступила порог кофейни, а мне уже дают кофе. Именно такой, как я люблю. И деньги не берут. Нет-нет, не из жалости... просто так мне сообщают что-нибудь необычное. И я радуюсь тому, что кто-то чужой и далекий дает знать, что любит: такую чужую и далекую. Улыбки и забота случайных людей, зависима от етого,
– написала знаменитость.
И хотя звезда "Ревизора" поселилась с детьми в Великобритании, поклонники из Украины, очевидно, скучают по ней и радостно пишут ей приятные слова в комментариях:
- "Оля, и дальше продолжаю восхищаться Вашей красотой и утонченностью";
- "Какая Вы невероятно женственная, изящная, красивая";
- "Вы как обычно, красавица!";
- "Невероятная красота души".
Фотографии для Ольги Фреймут делала фотограф Мария Гарлей. На ее личной странице в инстаграмме есть несколько новых кадров телеведущей в белом платье и со собранными волосами.