Топ-5 вещей в стиле Old Money: вы будете дорого выглядеть
Соцсети играют немаловажную роль в формировании тенденций. Дизайнеры презентуют нам каждый сезон новый наряд, а вот трендовую стилизацию вещей диктуют инфлюэнсеры.
Благодаря тик току и инстаграмму еще в начале лета в моду вошел стиль Old Money, который еще называют "тихая роскошь", пишет 24 Канал. Эти наряды выглядят довольно минималистически, но излучают драгоценность и стиль. Благодаря этой эстетике все образы выглядят изящно и элегантно.
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Чтобы создать образ в стиле Old Money не стоит тратить много денег, нужно знать об основных элементах наряда этой эстетики, в какой палитре они выдержаны и какие аксессуары стоит добавить.
Шелковая блуза
Выбирайте себе шелковую блузу кремового оттенка. Такую носила в этом сезоне Кендалл Дженнер. Она идеально дополнит базовые джинсы или брюки палаццо.
Минималистичный наряд в стиле Old Money / Фото Pinterest
Твидовый жакет
Бренд Chanel доказывает, что твидовые жакеты не выходят из моды. Они станут великолепной инвестицией в осенний гардероб, поскольку будут согревать вас в холодный день.
Минималистичный наряд в стиле Old Money / Фото Pinterest
Лоферы
Эту обувь носят не только инфлюэнсеры, но и мировые знаменитости. Дополняйте лоферами длинное пальто, тренчи и сочетайте с разными брюками в классическом стиле.
Минималистичный наряд в стиле Old Money / Фото Pinterest
Белая рубашка
Белая рубашка всегда спасет ваш образ независимо от низа – будут это джинсы, брюки или юбка. Выбирая к рубашке черные брюки вы автоматически без труда создадите образ в стиле Old Money.
Минималистичный наряд в стиле Old Money / Фото Pinterest
Винтажные часы
Красивые часы в цвете металлик завершают хрупкие и нежные образы. Если их правильно скомбинировать с вашим нарядом – эффект получится поразительным.