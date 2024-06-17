Оксана Караванская создала сценические костюмы для французской оперы: как выглядит удивительная одежда

Известный украинский дизайнер Оксана Караванская впервые создала сценические костюмы для известной оперы. Для модельера это сало творческим дебютом как художницы костюмов для оперы.

Во Львовской опере 15 и 16 июня состоялась премьера года. Впервые в Украине представили зрителям популярную оперу Франсиса Пуленка "Диалоги кармелиток" в режиссуре Василия Вовкуна.

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Оксана Караванская создала сценические костюмы

"Диалоги кармелиток" Франсиса Пуленка являются настоящим шедевром музыки ХХ века. "Прежде всего, это история о том, как обычная человеческая душа может противостоять абсолютному злу и террору", – отметил режиссер Василий Вовкун.



Оксана Караванская создала наряды для оперы / Фото из пресс-службы

В "Диалогах кармелиток" известный дизайнер Оксана Караванская дебютировала на оперной сцене как художник по костюмам. Следуя канонам жанра, она не отказалась от традиционной одежды – униформы монахинь кармелиток, но наделила их индивидуальным содержанием.

Основой костюмов стала графичность. Мы живем в третьем тысячелетии, когда почти все считывают картинку за долю секунды. Поэтому для меня самым важным в том, что увидит зритель, является первое оптическое впечатление. Хотя костюмы и имеют ноты прошлой эпохи, они очень современные,

– рассказала Караванская.

Даже на оперной сцене Оксана Караванская не изменила своему неизменному почерку в мире моды – добавила к финальным костюмам монахинь вышивку. Этим дизайнер визуально подчеркнула актуальность французской оперы для современной Украины.



Оксана Караванская создала костюмы для оперы / Фото из пресс-службы

"Казнь кармелиток, на которую они пошли добровольно, – это история о нас, современных украинцев: за свою украинскость мы готовы пойти на самую большую жертву – отдать свою жизнь", – добавила дизайнер.



Оксана Караванская создала наряды для оперы / Фото из пресс-службы

Следующие показы премьеры "Диалоги кармелиток" во Львовской опере состоятся 5 и 7 июля, поэтому вы еще сможете насладиться оперой и красивым нарядом, который создала дизайнер Оксана Караванская.