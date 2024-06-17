Королевские особы часто прибегают к перешиванию вещей, поэтому любят старые вещи одевать заново с минимальной обработкой. На событии Trooping the Colour принцесса Уэльская появилась в своем архивном платье, которое обновили с помощью пояса и воротника.

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Образ Кейт Миддлтон

42-летняя жена принца Уильяма впервые с начала заявления о борьбе с раком появилась в платье Jenny Packham с черной окантовкой и лентой на декольте. Платье обновили с помощью полосатого банта в области шеи.

Кейт Миддлтон дополнила образ белоснежной шляпой от ирландского дизайнера Филиппа Триси и белыми туфлями-лодочками на каблуках. Эксперты отметили, что украшения знаменитости также не были новыми. Серьги, которыми она дополнила образ, принцесса уже надевала дважды. Ранее Кейт надевала их на крестины принца Луи в 2018 году и на Уимблдоне в 2023 году.



Первый публичный выход Кейт Миддлтон в 2024 году / Фото Getty Images

Также герцогиня надела брошь, которую она получила после присвоения звания Королевского полковника Ирландской гвардии.

Аутфит знаменитости дополнил черный клатч, элегантная прическа в виде объемного пучка сзади и красивый макияж, который подчеркнул ее взгляд. Неизменным в ее образе было обручальное кольцо, которое она никогда не снимает.

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