Кутюрные вышиванки третьего тысячелетия: Оксана Караванская поразила новой коллекцией в Риме

В Риме на вилле Tre Madonne состоялась презентация нового художественного проекта "Птицы поют и во время войны: Vyshyvanka Couture Третьего тысячелетия от Оксаны Караванской". Изысканный вечер в Италии собрал дипломатическую элиту со всего мира.

Проект является важной составляющей культурной дипломатии и продвижения украинской культуры в мире.

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Оксана Караванская представила вышиванки в Риме

Оксана Караванская – единственный дизайнер в Украине, которая уже более 10 лет создает коллекции Haute Couture и осуществляет культурную дипломатию Украины на самом высоком уровне по всему миру: Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, Париж, Санлис, Давос и многие другие.

Важность культурной дипломатии в том, что это немилитарное напоминание в высоких кругах о нас. О том, за что мы боремся и что можем потерять, и что может потерять Европа,

– отметила Оксана Караванская.

Она добавила, что "сегодня украинский народ противостоит орде, которая хочет присвоить наши корни, нашу историю, наш национальный код, стереть нас как нацию с лица земли". По словам дизайнера, искусство и мода – это мощные инструменты воздействия, через которые можно рассказать о нашей уникальности, самобытность, древней культуры и показать разную Украину: современную, модную, креативное государство, как неотъемлемую часть Европы.

На этот раз Оксана Караванская представила в Риме "Vyshyvanka Couture Третьего тысячелетия", где автором современной вышивки стала дизайнер Ксения Уманская. Режиссуру к дефиле создала украинская певица, актриса театра и кино, лауреат Шевченковской премии Наталья Половинка, а вместе с театром "Слово и Голос" – живое музыкальное сопровождение.



Невероятная коллекция вышиванок Оксаны Караванской / Фото из пресс-службы



Эффектная коллекция вышиванок Оксаны Караванской / Фото из пресс-службы



Красивая коллекция вышиванок Оксаны Караванской / Фото из пресс-службы



Невероятная коллекция вышиванок Оксаны Караванской / Фото из пресс-службы

Эксклюзивным дополнением к перформансу стала выставка картин известных украинских художников, отца и сына Виктора и Макара Москалюков и ювелирного искусства от студии Miro Art.

В день презентации проекта "Птицы поют и во время войны" Оксана Караванская и Наталья Половинка приняли участие в общей аудиенции с Папой Франциском и имели возможность непосредственного общения с понтификом.

Папа обратился к украинским художницам на украинском языке. Караванская подарила Папе Франциску яркую подушечку с изображением украинских детей и поблагодарила его за помощь в возвращении украинских детей в Украину.