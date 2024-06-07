На торжественное событие по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии первая леди выбрала наряд, который подчеркнула брошью с символическим значением от украинского бренда.

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Образ Елены Зеленской

Для встречи с Эммануэлем Макроном и Брижит Макрон первая леди Украины надела оливковую рубашку с коротким бантом, черные брюки на высокой посадке и жакет темно-синего оттенка.

Елена Зеленская выбрала длинные брюки палаццо, которые идеально подходили к туфлям-лодочкам на каблуках. Наряд первая леди дополнила поясом с золотой фурнитурой. А вот жакет жена президента довершила символической брошью, которую уже не впервые надевает.

Первая леди решила подчеркнуть аутфит позолоченной брошью "Петушок" от известного украинского бренда GUNIA Project. Украшение выполнено в форме кувшина-петушка. Она является напоминанием об истории, которая случилась в начале полномасштабной войны.

В апреле 2022 года мир облетела фотография разрушенной многоэтажки в Бородянке. От нее осталась лишь стена и полка на кухне, на которой стоял кувшин в форме петушка, который стал символом несокрушимости украинского народа.

Елена Зеленская собрала волосы в пучок, выпустив передние пряди и предстала перед всеми с безупречным макияжем, который подчеркивал ее красоту. Президент Владимир Зеленский, как всегда, появился в своем милитари-стиле. Он надел брюки хаки, черный свитшот с вышитым гербом Украины и в коричневых кроссовках.

Отметим, что встреча Владимира и Елены Зеленских после общения с Макроном и его женой, сопровождалась бурными аплодисментами. Люди не садились, пока Зеленские не заняли свои стулья.

Зеленским аплодируют во Франции: красивое видео

Президент и его жена держались за руки, а такой теплый прием уже успел очаровать сеть. Конечно, в лице Зеленского мировые политики аплодировали всем украинцам.