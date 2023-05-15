9 вещей с эстетики Old Money на лето: что нужно приобрести, чтобы дорого выглядеть
Источник:Vogue
На просторах инстаграмма и тиктока безумной популярности начала набирать эстетика Old Money или как ее еще называют "тихая роскошь". Это наряды высокого качества, которые входят в базовый гардероб, преимущественно из классического гардероба, который выглядит просто и одновременно дорого.
Благодаря лаконичному стилю таких брендов как The Row, Bottega Veneta и Khaite, в моду вернулся стиль Old Money. Теперь все хотят выглядеть в стиле "тихой роскоши" – роскошно, но просто и элегантно.
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К этому стилю относится наряд, который пройдет испытание временем. По сути – это базовый гардероб самого высокого уровня. Если вам близок этот стиль, то рекомендуем обратить внимание на несколько вещей, которые понадобятся вам в 2023 году.
Жакет с зауженной талией
Жакет является вневременным элементом гардероба, вдохновленным мужским пиджаком. Вместо маскулинных моделей стоит обратить внимание на жакеты с суженной талией.
Модные вещи в стиле Old Money / Фото из Pinterest
Юбка макси
Наш гардероб теперь немыслим без юбки длины макси. Носите их с рубашками на пуговицах или базовыми майками.
Модные вещи в стиле Old Money / Фото из Pinterest
Голубые джинсы
Деним в этом году очень популярен. Выбирайте голубые джинсы базового кроя, которые будут являться основным элементом базового гардероба.
Модные вещи в стиле Old Money / Фото из Pinterest
Брюки палаццо
Базовые широкие брюки легко совмещать с любыми другими вещами: футболками, майками, жакетами или жилетками. Также надевайте под них кроссовки или босоножки.
Модные вещи в стиле Old Money / Фото из Pinterest
Базовая майка
Майка или футболка в классическом белом и черном цвете – вещи первой необходимости. Они заслуживают постоянной прописки в нашем гардеробе.
Модные вещи в стиле Old Money / Фото из Pinterest
Лоферы
Лоферы выглядят сдержанно и роскошно. Их можно сочетать не только со строгими костюмами, но и с романтическими платьями.
Модные вещи в стиле Old Money / Фото из Pinterest
Маскулинная рубашка
Варианты стилизации белой рубашки на пуговицах – просто безграничны, обязательно включите этот элемент гардероба в свои образы.
Модные вещи в стиле Old Money / Фото из Pinterest
Элегантная сумка
Простота, базовый черный цвет и элегантность – три основных составляющих сумки, навеянной эстетикой "тихая роскошь". Выбирайте модель, с которой вам будет комфортнее всего. Такая сумка – отличная альтернатива на годы.
Модные вещи в стиле Old Money / Фото из Pinterest
Солнцезащитные очки
Летом нам не обойтись без солнцезащитных очков, так что они должны занимать почетное место в вашем гардеробе. Выбирайте черные очки, которые станут базой и подойдут под любой наряд.