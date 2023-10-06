Редакция Fashion 24 собрала подборку вещей, из которых можно полностью составить целостный образ, пишет 24 Канал. Впрочем, отдельно с этим нарядом, обувью и аксессуаром можно создать немало образов.

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Стиль Old Money вернулся в моду благодаря лаконичному стилю таких брендов как The Row, Bottega Veneta и Khaite. Теперь все модницы хотят создавать образы в стиле «тихой роскоши», которые будут смотреться роскошно и дорого, но элегантно и просто.

Белая рубашка

Рубашка является вневременным элементом гардероба. Выберите для себя максимально простой крой без лишних деталей. Вы сможете совмещать ее с жакетом и любым низом – базовыми джинсами, брюками и юбкой.

Брюки палаццо

Осенью с сапогами особенно красиво смотрятся штаны палаццо. На верх надевайте водолазку, свитер или блузу. Лучше всего сосредоточить внимание на классических цветах – черных, серых или кремовых.

Лоферы

И хотя лоферы всегда были в моде, последние несколько сезонов они особенно актуальны. Этой осенью инфлюэнсеры создают преппи-образы с белыми носками и школьными юбками в складку. Для сдержанных и классических аутфитов сочетайте лоферы с брючными костюмами, базовыми прямыми джинсами и трикотажными платьями.

Пальто

Красивое, структурированное пальто – вещь первой необходимости к осени. Выбирайте себе верхнюю одежду в базовых цветах. Обращайте внимание также на то, чтобы ваше пальто хорошо сочеталось с вашим стилем и грамотно комбинировалось с одеждой, которую вы постоянно носите.

Очки

Чтобы ваши образы выглядели совершенно, дополните их солнцезащитными очками. Важно выбрать качественные очки, которые прослужат вам не один сезон. Именно этот аксессуар придает образу определенной изысканности и нужной изюминки.