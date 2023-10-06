Редакція Fashion 24 зібрала добірку речей, з яких повністю можна скласти цілісний образ, пише 24 Канал. Втім окремо з цим вбранням, взуттям та аксесуаром можна створити чимало образів.

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Стиль Old Money повернувся в моду завдяки лаконічному стилю таких брендів як The Row, Bottega Veneta та Khaite. Тепер всі модниці хочуть створювати образи в стилі «тихої розкоші», які виглядатимуть розкішно й дорого, але при цьому елегантно та просто.

Біла сорочка

Сорочка є позачасовим елементом гардероба. Оберіть для себе максимально простий крій без зайвих деталей. Ви зможете її поєднувати з жакетом та будь-яким низом – базовими джинсами, штанами та спідницею.

Штани палаццо

Восени з чоботами особливо красиво виглядають штани палаццо. На верх одягайте водолазку, светр чи блузу. Найкраще зосередити увагу на класичних кольорах – чорних, сірих чи кремових.

Лофери

І хоч лофери завжди були в моді, останні кілька сезонів вони особливо актуальні. Цієї осені інфлюенсери створюють преппі-образи з білими шкарпетками та шкільними спідницями в складку. Для стриманих та класичних аутфітів поєднуйте лофери зі штанними костюмами, базовими прямими джинсами та трикотажними сукнями.

Пальто

Красиве, структуроване пальто – річ першої необхідності на осінь. Обирайте для себе верхній одяг в базових кольорах. Звертайте увагу також на те, аби ваше пальто добре поєднувалося з вашим стилем та грамотно комбінувалося з вбранням, яке ви постійно носите.

Окуляри

Щоб ваші образи мали довершений вигляд, доповніть їх сонцезахисними окулярами. Важливо обрати якісні окуляри, які прослужать вам не один сезон. Саме цей аксесуар додає образу певної вишуканості та потрібної родзинки.