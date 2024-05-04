Чтобы добавить в свой гардероб наряды в стиле "тихой роскоши" вам надо обращать внимание на несколько критериев: качественный материал, классический фасон и способность комбинации с базовыми вещами, пишет Fashion 24. В общем вещи Old Money должны подчеркивать ваш уровень изысканности и вкуса.

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Белые брюки

Немка Анув Ив сочетает их с черным кардиганом, поэтому выглядит такой look довольно изысканно и стильно. Для совершенства дополните его белой сумкой и солнцезащитными очками.

Рубашка с брюками + кепка

Несмотря на всю изысканность, стиль Old Money характеризуется с игрой в поло, поэтому часто на игру приходили в бейсболках. Дополняйте этим главным образом look с рубашкой и брюками в одном цвете по примеру Жюли Феррери.

Белая футболка + голубые джинсы

В вашем гардеробе должны быть базовые вещи, которые состоят из классических цветов футболок и маек и голубые джинсы, которые подходят ко всему.

Лоферы

Также образы Old Money часто любят завершаться лоферами. Их можно носить к шортам и юбкам в теплую погоду или довершать ими образы во время переменчивой погоды.

Босоножки на каблуке

Чтобы вам было удобно передвигаться по городу весь день, попробуйте добавить в свой гардероб босоножки на небольшом каблуке.

Кроме того, добавьте в гардероб костюмы, состоящие из жакета и брюк в стиле Ralph Lauren или Burberry. Они часто имеют классические фасоны и изысканные ткани. И не забывайте об аксессуарах. Ваш образ должны завершать минималистичные серьги, дорогие часы и качественные очки.