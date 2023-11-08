Какую одежду купить осенью: 5 лучших вещей, которые вам понадобятся

Каждая девушка должна иметь капсульный гардероб на разное время года. Впрочем, даже осенью он немного отличается, поскольку сентябрьский легкий наряд нужно заменить более теплыми вещами в ноябре.

Последние годы у нас наблюдается достаточно теплая погода, так что в декабре можно еще смело носить вещи, которые мы носили осенью, пишет 24 Канал. Если у вас еще не полностью сформирован гардероб на осень, то рекомендуем вам приобрести несколько стильных позиций, которые вы сможете носить до конца зимы и даже в начале весны.

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В этом наряде вы сможете отправиться на прогулку, в офис или на какой-нибудь праздник. Подобранная нами осенняя капсула легко между собой сочетается, поэтому вы сможете миксовать разнообразные образы, добавляя вверх или вниз базовые или трендовые вещи.

Куртка

Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.

В вашем гардеробе должно найтись место для теплой куртки, которая будет защищать от ветра и холода. Главное, чтобы верхняя одежда подходила под ваш наряд. Что касается цвета – можете делать ставку на классические цвета или добавить яркости благодаря трендовому красному цвету.

Сапоги

С приходом эстетики Old Money еще более популярными стали минималистические жокейские сапоги. Они будут хорошо подходить к коротким юбкам или длинным юбкам из денима или шелка.

Длинное пальто

В этом году длина миди трендовая, поэтому дизайнеры представили немало пальт, которые уже завоевали любовь многих модниц. Такие пальто не только теплые, но и стильные, поэтому смогут помочь вам создать самые интересные образы.

Свитер с горловиной

Если весной мы хотим чего-нибудь легкого и простого, то осенью хочется добавить к своему гардеробу вязаный свитер, в котором нам будет комфортно и главное – тепло. Выбирайте для себя модные свитера с горловиной, которые сейчас актуальны. В своих коллекциях их представили множество известных брендов.

Длинная юбка

Уверенно можно сказать, что длинная юбка в 2023 году является обязательным элементом гардероба, ведь она не теряет популярности с начала года. А еще длинные юбки снова представили бренды для весенне-летнего сезона 2024 года, так что эта вещь точно не микротренд, а правильная инвестиция в ваш гардероб.