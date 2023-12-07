Это нужно знать: в каком цвете встречать Новый год, чтобы привлечь богатство

Уже меньше, чем через месяц, мы будем праздновать Новый 2024 год, поэтому советуем вам тщательно подойти к составлению образа. Чтобы привлечь в свою жизнь богатство, вам следует выбрать для себя один из двух цветов.

Хозяином 2024 года будет Зеленый Деревянный Дракон, пишет 24 Канал. Цвет наряда в новогоднюю ночь по восточному гороскопу имеет большое значение. В китайской культуре придают особое значение тому, как люди чествуют тотемное животное в начале года.

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Если его задобрить и надеть в любимые цвета, правильно задекорировать дом и приготовить соответствующие блюда, то главное животное года поможет в осуществлении всех ваших желаний.

Астрологи говорят, что для того, чтобы привлечь в свою жизнь богатство, следует надевать наряды в золотистом и серебристом цвете. Эти оттенки всегда пользовались популярностью в новогоднюю ночь. Дракон очень любит дополнительные украшения в виде паеток, бисера, камней, поетому делайте ставку платья с таким декорированием.

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В новогоднюю ночь выбирайте для себя платья разных фасонов, рубашки, брюки или корсеты. Многие корсеты и брюки вы сможете найти в оттенке металлик, ведь он до сих пор остается актуальным.

Не забывайте добавлять в наряды украшения – серьги, колье и браслеты. Выбирайте эффектные и массивные изделия, которые будут привлекать внимание.

Единственное, чего советуют избегать астрологи – темного цвета. Поэтому лучше откажитесь от черных или коричневых платьев, если вы не хотите привлечь в свою жизнь плохие моменты.