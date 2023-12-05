В китайской культуре Дракон – символ императорской власти, олицетворение мудрости, удачи и богатства, пишет 24 Канал. Это мифическое животное имеет огромную силу и могущество и ассоциируется с обновлением, возрождением и грядущими изменениями.

К теме Готовимся к Новому году: какие платья самые популярные в праздничную ночь

Больше всего Дракону нравятся золотой, красный и зеленый цвет. Именно они способны привлечь к вашей жизни счастье и успех. Главное – верить в тебя, что все обязательно сбудется.

Красный цвет символизирует рост, развитие, везение и энергию жизни. Золотой – это цвет богатства, процветания и успеха, а зеленый – символ свежести, чистоты, здоровья и роста.

По восточному календарю цвета имеют важное значение, поэтому подберите для себя платье или костюм, чтобы встретить Новый 2024 по всем правилам.

Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.

Дракон очень любит эффектные украшения, поэтому не забудьте завершить образ серьгами, браслетами и перстнем в золотом или серебряном цвете. Хорошо подходит к праздничному образу фурнитура, поэтому выбирайте наряды с пайетками, стразами и камнями.

Кроме наряда в цветах, которые любит Дракон, позаботьтесь и о том, чтобы декор в вашем доме также был соответствующий. Это позволит вам еще сильнее привлечь в вашу жизнь отличные события и возможности.