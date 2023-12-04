Одежда, которая вам нравится, способна мгновенно поднять настроение, повысить самооценку и чувствовать себя на все 100, пишет 24 Канал. Именно поэтому важно выбрать для себя вещь, которая будет полностью отражать ваш стиль и подчеркивать вашу фигуру. Красивое платье даст вам ощущение, что вы надеваете его для особого дня.

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Чаще всего модницы выбирают на празднование Нового года платья с перьями, пайетками, блестками и камешками. Такое декорирование придает особый шарм. Также в ход идут длинные платья из атласа или кружева, с разнообразными вырезами и оборками.

Несмотря на то, что черное платье всегда остается той базой и классикой, которая неподвластна времени, в этом году советуем обратить внимание на другие цвета. А все потому, что хозяин грядущего года Зеленый Деревянный Дракон не любит темных оттенков, поэтому их лучше избегать, особенно черного или коричневого.

Чтобы Новый год принес вам счастье и успех, выбирайте красный цвет, идеально подходящий для празднования. Также актуальным будет белый, молочный, серебристый, золотистый, желтый и зеленый цвет.

Мы собрали для вас несколько образов инфлюэнсеров, примеряющих на себе праздничные платья в трендовых фасонах и цветах. Именно такие платья чаще всего выбирают для празднования Нового года.