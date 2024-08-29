Аналогичная ситуация касается и приглашенных гостей, которые также хотят хорошо выглядеть, пишет Fashion 24. Именинница и гости на празднике хотят иметь женственный и праздничный вид. Если нет идей, что именно можно одеть, поделимся с вами интересными вариантами на примере модных инфлюенсеров, которые чуть ли не ежедневно демонстрируют интересные аутфиты.

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Безусловно образы зависят от места проведения. Если собираетесь отпраздновать на природе, тогда и образы должны быть расслабленными и базовыми. Если же день рождения запланирован в ресторане, то дальше расскажем, что стоит одеть имениннице и ее подругам.

Что надеть имениннице на день рождения

Черное платье

Наряды в черном цвете всегда выглядят изысканно и элегантно. Даже несмотря на то, что на день рождения одевают что-то светлое и праздничное, платья черного цвета пропитаны особым шиком. Можете выбирать различные ткани, фасоны и сочетать с интересными туфлями или босоножками.

Платье-бюстье

Это платье идеально подходит для летнего гардероба. Можете выбирать для себя яркие оттенки, примерить облегающие платья, которые подчеркивают фигуру или с пышной юбкой. Вариантов платьев-бюстье есть множество, важно лишь подобрать то, что будет подходить вам.

Костюм

Жилетка со штанами палаццо или жилетка с шортами или юбка – хороший вариант для празднования дня рождения в стиле Old Money. Можете вместо жилетки на вечер надеть жакет. Такой наряд надо обязательно дополнить красивыми туфлями на высоком каблуке.

Белоснежное платье

Чтобы полностью воссоздать эффект праздничности – одевайте белые платья. Это могут быть шелковые платья длины макси, короткие белые корсетные платья с юбкой тюльпан или летние сарафаны на тонких завязках.

Также обращайте внимание на яркие цветочные платья, на платье в красном цвете, которое до сих пор не теряет популярности или сочетайте эффектные корсеты с шелковыми юбками, которые в паре имеют невероятный вид.

Что одеть подругам на день рождения именинницы

Мы все уже давно знакомы с тем, что наряд транслирует наше настроение, поэтому советуем выбирать наряд, в котором вы будете себя чувствовать на все 100. Выбирайте для себя стильный и удобный наряд, в котором сможете себя хорошо чувствовать. Главное не одеться так, чтобы не затмить своим образом именинницу. Примерьте красивый наряд со вкусом, который будет отражать ваш стиль.

В жаркую погоду надевайте платья и юбки, костюмы на основе жилетки и шортов или юбки. В более прохладную погоду могут вполне подойти брюки палаццо и красивая белая блуза.

Не забывайте и о платьях, ведь у каждой девочки в гардеробе их есть множество. Помните, что вы должны выглядеть празднично, но не переусердствовать с выбором. Мы просмотрели образы модных блогеров и нашли несколько вариантов, которые можно одеть на день рождения подруги.

Также не забывайте об опрятном виде. Сделайте естественный макияж, хорошую прическу или красивые локоны. Особый шарм образам придают украшения, поэтому завершайте look серьгами, колье или браслетами. Что касается обуви, то можете выбирать что угодно – от балеток до стильных босоножек или эффектных туфель на каблуках.