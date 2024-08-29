Аналогічна ситуація стосується й запрошених гостей, які також хочуть мати гарний вигляд, пише Fashion 24. Іменинниця та гості на святі хочуть мати жіночний та святковий вигляд. Якщо немає ідей, що саме можна одягнути, поділимося з вами найцікавішими варіантами на прикладі модних інфлюенсерів, які чи не щодня демонструють цікаві аутфіти.

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Безумовно образи залежать від місця проведення. Якщо збираєтеся відсвяткувати на природі, тоді й образи мають бути розслабленими та базовішими. Якщо ж день народження заплановано в ресторані, то далі розповімо, що варто одягнути іменинниці та її подругам.

Що одягнути іменинниці на день народження

Чорна сукня

Вбрання в чорному кольорі завжди виглядають вишукано та елегантно. Навіть попри те, що на день народження одягають щось світле й святкове, сукні чорного кольору просякнуті особливим шиком. Можете обирати різні тканини, фасони та поєднувати з цікавими туфлями чи босоніжками.

Сукня-бюстьє

Це плаття ідеально підходить для літнього гардероба. Можете обирати для себе яскраві відтінки, приміряти обтислі сукні, які підкреслюють фігуру або ж з пишною спідницею. Варіантів суконь-бюстьє є безліч, важливо лише підібрати те, що буде личити вам.

Костюм

Жилетка зі штанами палаццо чи жилетка з шортами або спідниця – гарний варіант для святкування дня народження у стилі Old Money. Можете замість жилетки на вечір одягнути жакет. Таке вбрання треба обов’язково доповнити красивими туфлями на високих підборах.

Білосніжне плаття

Щоб повністю відтворити ефект святковості – одягайте білі плаття. Це можуть бути шовкові сукні довжини максі, короткі білі корсетні плаття зі спідницею тюльпан чи літні сарафани на тонких зав’язках.

Також звертайте увагу на яскраві квіткові сукні, на плаття в червоному кольорі, яке досі не втрачає популярності або ж поєднуйте ефектні корсети з шовковими спідницями, які в парі мають неймовірний вигляд.

Що одягнути подругам на день народження іменинниці

Ми всі вже давно знайомі з тим, що вбрання транслює наш настрій, тому радимо обирати вбрання, в якому ви будете себе почувати на всі 100. Обирайте для себе стильне та зручне вбрання, в якому зможете себе гарно почувати. Головне не одягнутися так, щоб не затьмарити своїм образом іменинницю. Приміряйте красиве вбрання зі смаком, яке буде відображати ваш стиль.

У спекотну погоду одягайте плаття та спідниці, костюми на основі жилетки й шортів чи спідниці. У прохолоднішу погоду можуть цілком підійти штани палаццо та красива біла блуза.

Не забувайте й про сукні, адже в кожної дівчинки в гардеробі їх є безліч. Пам’ятайте, що ви маєте виглядати святково, але не перестаратися з вибором. Ми переглянули образи модних блогерок та віднайшли кілька варіантів, які можна одягнути на день народження подруги.

Також не забувайте про охайний вигляд. Зробіть природний макіяж, гарну зачіску чи красиві локони. Особливого шарму образам надають прикраси, тож довершуйте look сережками, кольє чи браслетами. Щодо взуття, то можете обирати будь-що – від балеток до стильних босоніжок чи ефектних туфель на підборах.