У кожному жіночому гардеробі має бути хоча б одна сорочка, пише Fashion 24. Це така собі безсмертна класика, яка не виходить з моди та завжди залишається актуальною. І якщо з білою та чорною сорочкою образи нам складаються легко, бо до ахроматів підходять будь-які відтінки, то що ж одягнути до блакитної сорочки?

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Стилісти вже давно відмовилися від думки, що сорочка – це виключно елемент образу з ділового стилю. Дедалі частіше сорочка довершує кежуальні образи, тому її легко вписати в повсякденний гардероб.

Жінки запозичили сорочку з чоловічого гардероба та доволі вдало зуміли застилізувати її зі своїм вбранням – від базових джинсів до трендових шовкових спідниць довжини максі. Окрім того, сорочка навіть гарно поєднується з бейсболками чи спортивними штанами. Треба лише її правильно інтерпретувати в парі з іншими речима.

Переглянувши найстильніші образи дівчат, розповімо далі в матеріалі, з чим можна носити блакитну сорочку вже цієї осені.

Блакитна сорочка + бейсболка

Шведська модель Ельза Госк любить створювати цікаві образи, тож вирішила поєднати блакитну сорочку з темними джинсами на високій посадці у поєднанні з туфлями на підборах та бейсболкою. Ельза розстібнула верхні ґудзики, щоб створити трохи розслабленіший образ та поєднала коричневий головний убір із сумкою того ж відтінку.

Блакитна сорочка + спідниця міді

Інфлюенсерка Аліна Френдій приміряла на собі джинсову блакитну сорочку, одягнувши під низ базову білу футболку, а низ доповнила довгою спідницею. Такий красивий look вона довершила слінгбеками та чорною сумкою.

Блакитна сорочка + мініспідниця

Вересень ще буває досить теплим місяцем, тому радимо поєднувати блакитну сорочку в парі з білою мініспідницею, як це зробила французька інфлюенсерка Жюлі Феррері. Образ виглядає мило та жіночно.

Блакитна сорочка + джинси

Цей образ є найпростішим, бо для красивого аутфіту достатньо поєднати сорочку з блакитними джинсами. Можете фасон обирати будь-який – від прямих до мішкуватих. У всіх можливих варіантах аутфіт матиме красивий вигляд.

Блакитна сорочка + штани палаццо

Модниця Анук Ів показала, як можна створити елегантний образ на основі блакитної сорочки разом з молочними штанами палаццо. Підберіть до такого аутфіту білу сумку та зручне взуття в нейтральному кольорі.

Окрім блакитної сорочки, з приходом осені рекомендуємо додати в гардероб темно-синій чи шоколадний колір, які є трендовими кольорами сезону. У цих кольорах може бути вбрання, верхній одяг, взуття чи сумки.