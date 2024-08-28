Старшеклассники уже самостоятельно решают в чем им прийти на Первый звонок, пишет Fashion 24. Это может быть школьная современная форма, белая рубашка или блуза, вышиванка, вышитое платье, костюм, сарафан и тому подобное.

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Подростки теперь любят отличаться, поэтому каждый хочет подобрать для себя индивидуальный образ, в котором будет особенно выглядеть. Не во всех школах сейчас принято ходить в формах, впрочем некоторые современные фасоны школьники любят и охотно носят весь год и даже хотят прийти в этом наряде на Первый звонок.

Как одеться старшеклассникам на 1 сентября

Чтобы иметь стильный и современный вид, девочки могут надеть классическую черную мини-юбку или юбку-плиссе в сочетании с базовой рубашкой или блузой. Этот образ можно дополнить трендовыми балетками Мэри Джейн и гетрами до колен.

Кроме того, в моде сейчас шелковые юбки или брюки палаццо, поэтому они хорошо будут смотреться к вышиванкам и босоножкам или туфлям на каблуках.

После выхода сериала "Элита" и "Сплетница" молодежь начала часто повторять образы актрис, которые приходили в школу в галстуках и школьной форме, поэтому такой аутфит можно достаточно просто воспроизвести. Все, что вам нужно – белая футболка, юбка, галстук, жакет и удобная обувь – балетки или лоферы.



Актуальные образы на 1 сентября / Фото Pinterest

Для ребят образы являются более простыми. Они будут прекрасно выглядеть, если наденут вышиванку черного или белого цвета со светлыми брюками. Также хорошо стилизуется базовая белая рубашка с черными брюками.



Модные образы на 1 сентября / Фото Pinterest

Если же хотите выйти за рамки дозволенного и немного разнообразить привычные для нас школьные образы, тогда примеряйте брюки палаццо с рубашками, одевайте костюмы с жилеткой в стиле Old Money или красивое базовое платье A-силуэта.

Не теряет популярности и материал из твида, поэтому можете выбирать для себя твидовые сарафаны, твидовые жакеты или юбки.



Стильные образы на 1 сентября / Фото Pinterest





Красивые образы на 1 сентября / Фото Pinterest

До 1 сентября осталось не так уж и много времени, поэтому в нашем материале мы подготовили образы, которые можно одеть на 1 сентября первоклассникам, старшеклассникам, учителям, родителям и даже дедушкам и бабушкам. Больше читайте и смотрите по ссылке.