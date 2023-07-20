Главный тренд этим летом – бермуды: топ-7 моделей, которые должны быть в вашем гардеробе

Шорты-бермуды возвращаются. Теперь их можно смело сочетать с жакетами, oversize рубашками, создавать стильные аутфиты.

Особенно актуальны бермуды летом, их уже неоднократно одевали мировые знаменитости. Подборку стильных образов для модниц смотрите на 24 Канале.

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Хулиганские бермуды

Шорты с необработанными краями, являющиеся их главной изюминкой. Их смело можно сочетать с короткими топами и разными сандалями.



Гейли Бибер в бермудах / Фото Vogue UA

Костюмные бермуды

Это еще один оригинальный вариант бермудов, к которым следует одевать укороченный блейзер или топ, а из обуви выбирать кроссовки. Микс формальности и уличного стиля – великолепное сочетание, которое будет привлекать внимание публики.



Кристенная Куан в костюмных бермудах / Фото Vogue UA

Джорты

Эта модель постоянно подчиняет сердца знаменитостей. Джинсовые бермуды, рубашка с полосатым принтом и популярные Adidas Samba – идеальное комбо для летней прогулки.



Джиджи Хадид в джинсовых бермудах / Фото Vogue UA

Бермуды из легкой ткани

Лен или хлопок – прекрасный выбор в жаркую погоду. Льняные или хлопчатобумажные бермуды надо носить с рубашкой из такого же материала. Также можно добавить в образ белую майку, чтобы рубашку оставлять расстегнутой.



Бермуды из легкой ткани / Фото Vogue UA

Белые бермуды

Такие шорты подойдут не только для повседневных, но и для праздничных образов. Попытайтесь сочетать их с самыми желанными сапогами сезона – Fidan Novruzova.



Белла Хадид в белых бермудах / Фото Vogue UA

Мягкие бермуды

Очень похожи на мужские, прекрасно сочетающиеся с рубашкой свободного кроя. Чтобы добавить аутфит женственности и элегантности, из обуви выберите балетки.



Дженнифер Лоуренс в мягких бермудах / Фото Vogue UA

Элегантные бермуды

Такой низ можно надевать и для вечерних выходов. Дополните look туфлями на каблуке и элегантной сумочкой и ловите взгляды окружающих.



Элегантные бермуды / Фото Vogue UA