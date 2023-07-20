Особливо актуальними бермуди є влітку, їх вже неодноразово одягали світові знаменитості. Добірку стильних образів для модниць дивіться на 24 Каналі.

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Хуліганські бермуди

Шорти з необробленими краями, що є їхньою головною родзинкою. Їх сміливо можна поєднувати з короткими топами та різними сандалями.



Гейлі Бібер у бермудах / Фото Vogue UA

Костюмні бермуди

Це ще один оригінальний варіант бермудів, до яких варто одягати вкорочений блейзер чи топ, а з взуття обирати кросівки. Мікс формальності та вуличного стилю – чудове поєднання, яке привертатиме увагу публіки.



Крістінна Куан в костюмних бермудах / Фото Vogue UA

Джорти

Ця модель невпинно підкоряє серця знаменитостей. Джинсові бермуди, сорочка зі смугастим принтом та популярні Adidas Samba – ідеальне комбо для літньої прогулянки.



Джіджі Хадід у джинсових бермудах / Фото Vogue UA

Бермуди з легкої тканини

Льон чи бавовна – прекрасний вибір у спекотну погоду. Лляні чи бавовняні бермуди треба носити з сорочкою з такого ж матеріалу. Також можна додати до образу білу майку, щоб сорочку залишати розстебнутою.



Бермуди з легкої тканини / Фото Vogue UA

Білі бермуди

Такі шорти підійдуть не лише для повсякденних, а й для святкових образів. Спробуйте поєднати їх з найбажанішими чоботами сезону – Fidan Novruzova.



Белла Хадід у білих бермудах / Фото Vogue UA

М'які бермуди

Дуже схожі на чоловічі, чудово поєднуються з сорочкою вільного крою. Щоб додати аутфіту жіночності та елегантності, зі взуття оберіть балетки.



Дженніфер Лоуренс у м'яких бермудах / Фото Vogue UA

Елегантні бермуди

Такий низ можна одягати й для вечірніх виходів. Доповніть look туфлями на підборах та елегантною сумочкою й ловіть погляди оточуючих.



Елегантні бермуди / Фото Vogue UA