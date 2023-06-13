Українська стилістка, яка веде свій модний блог в інстаграмі, поділилася з прихильниками найкращими позиціями вбрання, які привернули її увагу. За її словами, ці речі зроблять образ стильним і цікавим.

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Стилістка обирала вбрання не лише за модними тенденціями, але й таке, яке можна легко вписати у більшість гардеробів, щоб вони прослужили не один сезон.

Костюм – це завжди гарна ідея. Зупиняйтеся не лише на поєднанні жакета зі штанами. Обирайте також бермуди чи спідницю. Щодо кольорів – робіть ставку на нейтральні відтінки.



Модне вбрання на літо / Фото з Instagram

Асиметрія цього сезону в тренді, тож встигніть приміряти топ на одне плече, мінімалістичний виріб без рукавів чи топ-бандо. Останній від українського бренду CULTNAKED одягнула Кендалл Дженнер.



Модне вбрання на літо / Фото з Instagram

Окрім популярних штанів палаццо, завужені донизу вироби не зникали з модних радарів, тож їх також можете сміливо приміряти.



Модне вбрання на літо / Фото з Instagram

Бермуди дещо видозмінилися і замість костюмної тканини, актуальними є шорти з деніму. Вони гарно пасуватимуть до кросівок та сорочок.



Модне вбрання на літо / Фото з Instagram

Спідниця довжини максі впевнено перейшла з весняного сезону у літній. Поєднуйте її з балетками, сандалями та в’єтнамками.



Модне вбрання на літо / Фото з Instagram

В’язана сукня кроше отримала цього літа нове прочитання. Її вже активно застосовують у своїх образах провідні модниці, зокрема, шведка Ельза Госк.



Модне вбрання на літо / Фото з Instagram

Слінгбеки ідеально підходять для літньої пори, коли ми увесь час перебуваємо на вулиці. У маленьких підборах нога не втомиться, тож довершуйте ними свої офісні чи базові аутфіти.



Модне вбрання на літо / Фото з Instagram

В’єтнамки цього року також повернулися в моду. Актуальними залишаються вироби на платформі, а також взуття на підборах, яке так сильно любить Кендалл Дженнер.



Модне вбрання на літо / Фото з Instagram

Влітку не забувайте додавати до свого гардероба аксесуари: бейсболку, окуляри, плетену сумку та інші речі, які вдало довершать ваш образ.

Модне вбрання на літо / Фото з Instagram