Украинская стилистка, ведущая свой модный блог в инстаграмме, поделилась с поклонниками лучшими позициями наряда, которые привлекли ее внимание. По ее словам, эти вещи сделают образ стильным и увлекательным.

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Стилистка выбирала наряды не только по модным тенденциям, но и такой, который можно легко вписать в большинство гардеробов, чтобы они прослужили не один сезон.

Костюм – это всегда хорошая идея. Останавливайтесь не только на сочетании жакета с брюками. Выбирайте также бермуды или юбку. Относительно цвета – делайте ставку на нейтральные оттенки.



Модные наряды на лето / Фото с Instagram

Асимметрия этого сезона в тренде, так что успейте примерить топ на одно плечо, минималистическое изделие без рукавов или топ-бандо. Последний от украинского бренда CULTNAKED одела Кендалл Дженнер.



Модные наряды на лето / Фото с Instagram

Кроме популярных штанов палаццо, зауженные к низу изделия не исчезали с модных радаров, так что их также можете смело примерить.



Модные наряды на лето / Фото с Instagram

Бермуды несколько видоизменились и вместо костюмной ткани, актуальны шорты из денима. Они будут хорошо подходить к кроссовкам и рубашкам.



Модные наряды на лето / Фото с Instagram

Юбка длины макси уверенно перешла с весеннего сезона в летнее. Соединяйте ее с балетками, сандалиями и вьетнамками.



Модные наряды на лето / Фото с Instagram

Вязаное платье кроше получило этим летом новое прочтение. Ее уже активно применяют в своих образах ведущие модницы, в частности шведка Эльза Госк.



Модные наряды на лето / Фото с Instagram

Слингбеки идеально подходят для летнего времени, когда мы все время находимся на улице. В маленьком каблуке нога не устанет, так что довершайте ими свои офисные или базовые аутфиты.



Модные наряды на лето / Фото с Instagram

Вьетнамки в этом году вернулись в моду. Актуальными остаются изделия на платформе, а также обувь на каблуке, которую так сильно любит Кендалл Дженнер.



Модные наряды на лето / Фото с Instagram

Летом не забывайте добавлять в свой гардероб аксессуары: бейсболку, очки, плетеную сумку и другие вещи, которые удачно довершат ваш образ.

Модные наряды на лето / Фото с Instagram