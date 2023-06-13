До головних тенденцій принтів входить як і усталена класика, так і абсолютно свіжі рішення. Принти – це зовсім не банально. Вони чудово розбавляють наші однотонні образи, а влітку чудово пасують з нейтральними елементами гардероба.

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Флористичний

Квітковий принт влітку доволі актуальний. Сукні та спідниці з квітковим принтом – це найкраще рішення для будь-яких образів.



Актуальні принти на літо 2023 / Фото з Vogue

Polka dot

Гороховий принт – справжня класика жіночого гардероба. Ваше вбрання може бути дрібного візерунку, або ж, навпаки, великого та акцентного.



Актуальні принти на літо 2023 / Фото з Vogue

Клітинка віші

Ця клітинка була винайдена у 1850 році у французькому містечку Віші. Раніше цей принт використовували для постільної білизни, а зараз він прикрашає сорочки, сукні та блузи.



Актуальні принти на літо 2023 / Фото з Vogue

Смугастий

Речі у смугастий принт ідеальні в своїй функціональності. Вони чудово вписуються в офісний дрес-код та підходять для розслаблених образів на щодень.



Актуальні принти на літо 2023 / Фото з Vogue

Ренесанс

Картини видатних митців цього року ожили на подіумах. Дизайнери звернулися до художніх архівів та прикрасили творіннями сукні, спідниці та жакети, віддавши шану тому, що ніколи не вийде з моди.



Актуальні принти на літо 2023 / Фото з Vogue