Основные элементы гардероба должны быть нейтральных цветов и классического кроя, пишет 24 Канал. На один сезон нам нужно всего десяток вещей, которые будут удачно совмещаться друг с другом.

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Черный жакет

Это должна быть вещь из качественной ткани, которая не будет парить, но защитит от холода. Летом мы откладываем наши тренчи и куртки, а вот утром или поздно вечером бывает довольно прохладно, так что без жакета нам не обойтись.

Белая рубашка

Такой элемент гардероба вполне универсален. Вместо штивой ткани выберите вещь из мягкого шелка.

Голубые джинсы

Наверняка у каждой девушки есть такие базовые джинсы в своем шкафу. А если нет, то добавьте к синим или черным джинсам именно голубые, они будут идеально подходить вам в летнее время.

Черные туфли

Выбирайте каблуки не выше 10 сантиментров. В туфлях вы должны чувствовать себя удобно и комфортно. Выбирайте классические туфли-лодочки с острым носком, которые до сих пор актуальны.

Черная сумка

Сделайте свой выбор на сумке без декоративных деталей. Это должна быть базовая сумка, подходящая и к платью, и к образу с кроссовками.

Кроссовки

Если вы хотите иметь в своем гардеробе базовые кроссовки, следует остановить свое внимание на брендах Adidas, Nike или Reebok. Эти марки имеют в своем ассортименте обувь, которая не сходит с модных радаров на протяжении многих лет.

Платье

Безусловно, летом нам не обойтись без платья. Выбирайте легкие и воздушные платья белого цвета, или же добавьте в свой гардероб классическое платье-комбинацию.

Белая футболка

На лето выбирайте футболку размера оверсайза из натуральной ткани. Главное, чтобы она не была заужена на талии.

Черная майка

Вы можете приобрести на лето майки на тонких и широких бретелях. Последний вариант более практичный.

Балетки

Обязательно включите балетки в базовый гардероб. Кроме того, что они приобрели безумную популярность, они прекрасно сочетаются с кэжуальными или романическими аутфитами.