Что одеть на концерт: 3 образа, которые будут в тренде этим летом

Началось лето, а значит впереди много концертов под открытым небом. Любимые артисты приедут в разные украинские города, чтобы хоть как-то развлечь публику в это сложное время. Понятно, что на таких событиях хочется выглядеть максимально эффектно.

24 Канал приготовил подборку стильных и ярких образов, которые будут актуальны среди модниц этим летом.

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Образы для концерта

Мини платье

Легкое минималистическое платье точно должно быть в вашем гардеробе. Оно не только подчеркнет ваш силуэт, но и придаст образу изящества. К такому наряду отлично подойдут как каблуки, так и спортивная обувь. Также можно экспериментировать с прической и макияжем.

Юбка макси + атласная рубашка

Атласная рубашка – это невероятно женственно и изысканно. В сочетании с юбкой макси она будет выглядеть просто неотразимо. Если же хотите добавить аутфиту дерзости, то выберите вместо юбки кожаные брюки.

Наряд Барби

Вы ведь слышали о выходе нового фильма "Барби"? Из-за премьеры мир заполонил розовый цвет. Если хотите выделяться и ловить на себе десятки взглядов – для праздничного вечера превратитесь в обольстительную Барби.