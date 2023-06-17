24 Канал приготував добірку стильних та яскравих образів, які будуть актуальними серед модниць цього літа.

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Образи для концерту

Мінісукня

Легка мінімалістична сукня точно має бути у вашому гардеробі. Вона не лише підкреслить ваш силует, а й додасть образові витонченості. До такого вбрання чудово підійдуть як підбори, так і спортивне взуття. Також можна експериментувати з зачіскою та макіяжем.

Спідниця максі + атласна сорочка

Атласна сорочка – це неймовірно жіночно та вишукано. У поєднанні зі спідницею максі вона виглядатиме просто неперевершено. Якщо ж хочете додати аутфіту зухвалості, то оберіть замість спідниці шкіряні штани.

Вбрання Барбі

Ви ж чули про вихід нового фільму "Барбі"? Через прем'єру світ заполонив рожевий колір. Якщо прагнете виділятися та ловити на собі десятки поглядів – для святкового вечора перевтільтеся у звабливу Барбі.