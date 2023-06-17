24 Канал приготовил подборку стильных и ярких образов, которые будут актуальны среди модниц этим летом.
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Образы для концерта
Мини платье
Легкое минималистическое платье точно должно быть в вашем гардеробе. Оно не только подчеркнет ваш силуэт, но и придаст образу изящества. К такому наряду отлично подойдут как каблуки, так и спортивная обувь. Также можно экспериментировать с прической и макияжем.
Юбка макси + атласная рубашка
Атласная рубашка – это невероятно женственно и изысканно. В сочетании с юбкой макси она будет выглядеть просто неотразимо. Если же хотите добавить аутфиту дерзости, то выберите вместо юбки кожаные брюки.
Наряд Барби
Вы ведь слышали о выходе нового фильма "Барби"? Из-за премьеры мир заполонил розовый цвет. Если хотите выделяться и ловить на себе десятки взглядов – для праздничного вечера превратитесь в обольстительную Барби.