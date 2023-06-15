24 Канал зібрав добірку стильних літніх образів, які ідеально підійдуть для вечірньої прогулянки та першого побачення. Жіночність та романтичність – в кожному з цих образів.

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Літні образи для першого побачення

Шорти + сорочка

На першому побаченні варто відмовитися від сексуального вбрання, однак додати аутфіту спокусливості не завадить. Для цього можна одягнути короткі шорти білого або чорного кольорів та поєднати їх з oversize сорочкою. Так ваш образ буде не лише звабливим, а й комфортним для будь-яких активностей. Не забувайте про аксесуари, відповідну зачіску та макіяж. Недбалий пучок та ніжний нюд бездоганно доповнять ваш образ.

Сукня з квітковим принтом

Ідеальним варіантом для зустрічі з бойфрендом є легка сукня. Квітковий принт, оголені плечі та виріз на нозі точно не залишать його байдужим. Чудовим доповненням такого аутфіта будуть легкі локони та ніжний макіяж, який підкреслить природну красу.

Лляний костюм

Льон – легка та приємна тканина, яка чудово підходить для спекотних літніх днів. А лляний костюм – універсальний одяг, який можна одягнути на будь-яку подію, якщо правильно підібрати аксесуари. На перше побачення довершіть його лаконічними прикрасами та підборами.

Сукня максі з оголеною спиною

Вбрання довжини максі завжди виглядають максимально жіночно та вишукано. Для першого побачення варто обирати приталену сукню з акцентом на оголену спину. Це додасть образу грайливості.

Шовкова спідниця + легкий светр

Напівпрозорі светри – тренд сезону. Якщо поєднати їх з шовковою спідницею, отримаємо бездоганний look, що приголомшить жіночністю та легкістю.