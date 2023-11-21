Долговечные и качественные вещи волнуют многих, поскольку такое вложение позволяет сформировать покупку на несколько лет. Приобретя эти вещи, мы не только останемся стильными, но и воздержимся от "быстрой моды" и не повредим экологии от значительных покупок товаров.

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Добавив всего 3 вещи в свой гардероб, вы не только сэкономите время, но и деньги, поскольку вам не придется в новом сезоне бежать и покупать новую одежду или обувь.

Стилистка Валерия Границкая рассказала, что некоторые вещи существуют "вне времени", поэтому они актуальны всегда.

Осенние вещи, которые актуальны всегда

Ботинки челси

Их носят с 1937 года, а они до сих пор остаются актуальными. Эти ботинки вы сможете стильно носить с любой одеждой – джинсами, лосинами, кожаными брюками, юбками и платьями.

Актуальные вещи, не выходящие из моды
Актуальные вещи, не выходящие из моды / Фото Pinterest

Длинное пальто

Выбирайте для себя длину миди или поближе к макси. Это должно быть хорошее пальто из качественной ткани, классического кроя и цвета. В длинном варианте пальто будет актуально всегда, независимо от модных тенденций. Такое пальто станет вашей идеальной базой на осенний сезон.

Актуальные вещи, не выходящие из моды
Актуальные вещи, не выходящие из моды / Фото Pinterest

Брюки прямого кроя

Такие штаны могут быть немного шире или уже, но важно, чтобы вы выбрали именно прямой крой. Такой крой был актуален когда-то и актуален теперь. Этот фасон брюк подходит всем типам фигур и комфортен в любой сезон.

Актуальные вещи, не выходящие из моды
Актуальные вещи, не выходящие из моды / Фото Pinterest