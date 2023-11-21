Долговечные и качественные вещи волнуют многих, поскольку такое вложение позволяет сформировать покупку на несколько лет. Приобретя эти вещи, мы не только останемся стильными, но и воздержимся от "быстрой моды" и не повредим экологии от значительных покупок товаров.

Смотрите также Как стильно одеться осенью: 5 лучших образов модниц

Добавив всего 3 вещи в свой гардероб, вы не только сэкономите время, но и деньги, поскольку вам не придется в новом сезоне бежать и покупать новую одежду или обувь.

Стилистка Валерия Границкая рассказала, что некоторые вещи существуют "вне времени", поэтому они актуальны всегда.

Осенние вещи, которые актуальны всегда

Ботинки челси

Их носят с 1937 года, а они до сих пор остаются актуальными. Эти ботинки вы сможете стильно носить с любой одеждой – джинсами, лосинами, кожаными брюками, юбками и платьями.



Актуальные вещи, не выходящие из моды / Фото Pinterest

Мрієте щодня вражати стильними образами? З Obnova це просто! Мережа зібрала в одному місці одяг, взуття та аксесуари від найвідоміших брендів зі всього світу та постійно оновлює асортимент, враховуючи сьогоднішні тренди.

Длинное пальто

Выбирайте для себя длину миди или поближе к макси. Это должно быть хорошее пальто из качественной ткани, классического кроя и цвета. В длинном варианте пальто будет актуально всегда, независимо от модных тенденций. Такое пальто станет вашей идеальной базой на осенний сезон.



Актуальные вещи, не выходящие из моды / Фото Pinterest

Брюки прямого кроя

Такие штаны могут быть немного шире или уже, но важно, чтобы вы выбрали именно прямой крой. Такой крой был актуален когда-то и актуален теперь. Этот фасон брюк подходит всем типам фигур и комфортен в любой сезон.



Актуальные вещи, не выходящие из моды / Фото Pinterest