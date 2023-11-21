Довговічні та якісні речі хвилює багатьох, оскільки таке капіталовкладення дозволяє сформувати покупку на кілька років. Придбавши ці речі ми не лише залишимося стильними, але й утримаємося від "швидкої моди" та не зашкодимо екології від значних покупок товарів.
Дивіться також Як стильно одягнутися восени: 5 найкращих образів модниць
Додавши всього 3 речі у свій гардероб, ви не лише зекономите час, але й гроші, оскільки вам не доведеться в новому сезоні бігти й купувати нове вбрання чи взуття.
Стилістка Валерія Границька розповіла, що деякі речі існують "поза часом", тож вони актуальні завжди.
Осінні речі, які актуальні завжди
Черевики челсі
Їх носять з 1937 року, а вони ще досі залишаються актуальними. Ці черевики ви зможете стильно носити з будь-яким вбранням – джинсами, лосинами, шкіряними штанами, спідницями та сукнями.
Актуальні речі, які не виходять з моди / Фото Pinterest
Довге пальто
Обирайте для себе довжину міді або ближче до максі. Це має бути хороше пальто з якісної тканини, класичного крою та кольору. У довгому варіанті пальто буде актуальним завжди, незалежно від модних тенденцій. Таке пальто буде вашою ідеальною базою на осінній сезон.
Актуальні речі, які не виходять з моди / Фото Pinterest
Штани прямого крою
Такі штани можуть бути трохи ширшими чи вужчими, але важливо, аби ви обрали саме прямий крій. Такий крій був актуальним колись і є актуальним тепер. Цей фасон штанів підходить всім типам фігур і є комфортним в будь-який сезон.
Актуальні речі, які не виходять з моди / Фото Pinterest