Как правильно одеваться полным девушкам: стилисты дали важные советы

Девушкам размера plus-size стоит выбирать одежду, которая будет скрывать живот и визуально сбалансировать силуэт. Но для того, чтобы правильно подбирать наряды, надо знать несколько модных лайфхаков.

Часто в подборках стилистов представлены образы, которые больше подходят стройным девушкам. Однако, как понять пышнотелым женщинам, подойдет ли им этот аутфит, если их размер не S и даже не M?

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Эксперты из школы стиля рассказали на примерах, как скорректировать фигуру, если женщины носят большие размеры.

Вертикали

По словам стилистов, вертикали – это эффективная и универсальная коррекционная методика, с помощью которой можно визуально уменьшить несколько сантиметров в объеме и удлинить рост. Самый простой способ это сделать – одеть верхнюю одежду, который является контрастным к нижнему слою.



Основные правила наряда для пышнотелых девушек / Фото из инстаграмма

Правильные аксессуары

Пышнотелым девушкам следует избегать маленьких сумок, тонких поясов и мелких аксессуаров, потому что на их фоне фигура будет казаться еще больше.

Открытые запястья и лодыжки

Обладательницам размера plus-size надо запомнить, что открытые запястья и лодыжки делают фигуру более хрупкой.

Отказ от тонких тканей

Тонкие ткани довольно опасны. Они обтягивают фигуру и могут навредить даже девушкам, которые носят меньшие размеры, потому что активно демонстрируют живот или объемные бедра. А еще такие ткани подчеркивают неровности фигуры и добавляют несколько лишних сантиметров.

Чтобы подчеркнуть фигуру, стоит выбрать плотные ткани. Также надо отказаться от облегающих силуэтов. Одежда должна обеспечивать небольшую свободу прилегания.



Чтобы лучше понять теорию, стилисты подготовили разбор образов модели plus size, которая овладела искусством коррекции фигуры Вивиан Горн.



Советы от стилистов для пышнотелых девушек / Фото из инстаграма Pump Your Style



Советы от стилистов для пышнотелых девушек / Фото из инстаграма Pump Your Style



Советы от стилистов для пышнотелых девушек / Фото из инстаграма Pump Your Style



Советы от стилистов для пышнотелых девушек / Фото из инстаграма Pump Your Style



Советы от стилистов для пышнотелых девушек / Фото из инстаграма Pump Your Style



Советы от стилистов для пышнотелых девушек / Фото из инстаграма Pump Your Style

В общем, запретов на отдельные модели, фасоны или формы нет, надо лишь учесть несколько нюансов, которые улучшат вид полных девушек. Смотрите актуальные образы для девушек plus-size в нашем материале.