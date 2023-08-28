Уже пять лет зрителей держит в напряжении испанский сериал "Элита" от стримингового сервиса Netflix. Сериал рассказывает о подростках, обучающихся в элитном учебном заведении "Лас Энчинас" – самой престижной школе в Испании.

К теме Что одеть школьникам на 1 сентября: стильные образы для первоклассников и старшеклассников

Молодежь сериал увлек интересной сюжетной линией, которая разворачивается между подростками. В сериале стилисты хорошо поработали над образами школьников, так что они выглядят настолько стильно, что остается только одно – повторить их.

Образы для первокурсников

На 1 сентября вы можете одеть вышиванку, которая уместна на праздник. Впрочем, если вам хочется немного выделиться из всех, советуем присмотреться к эффектным образам, которые примеряли на себе актеры сериала "Элита".

Их гардероб в основном состоял из школьной формы – жакета с юбкой или брюками для девушки и пиджака с брюками для парня. Под низ они одевали белые рубашки или лонгсливы.

На 1 сентября девушки первокурсницы могут надеть красивые блузы с бантом, которые сочетают с брюками палаццо или белую рубашку, которая сейчас довольно актуальна, она хорошо сочетается с денимовой юбкой или короткой юбкой в складки, навеянной школьной эстетикой.

Этой осенью особенно модными будут бантики и галстуки, так что девочки могут довершать свои образы с рубашками бантиками или галстуками. Можете повторить образ аргентинской актрисы Валентины Зенере, исполняющей одну из главных ролей в сериале "Элита".



Стильные образы из сериала "Элита" / Фото из Pinterest



Стильные образы из сериала "Элита" / Фото из Pinterest



Стильные образы из сериала "Элита" / Фото из Pinterest



Стильные образы из сериала "Элита" / Фото из Pinterest



Стильные образы из сериала "Элита" / Фото из Pinterest