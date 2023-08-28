Вже 5 років глядачів тримає у напрузі іспанський серіал "Еліта" від стримінгового сервісу Netflix. Серіал розповідає про підлітків, які навчаються в елітному навчальному закладі "Лас Енчінас" – найпрестижнішій школі в Іспанії.

До теми Що одягнути школярам на 1 вересня: стильні образи для першокласників та старшокласників

Молодь серіал захопив цікавою сюжетною лінією, яка розгортається між підлітками. У серіалі стилісти добре попрацювали над образами школярів, тож вони виглядають настільки стильно, що залишається лише одне – повторити їх.

Образи для першокурсників

На 1 вересня ви можете одягнути вишиванку, яка є доречною на свято. Втім, якщо вам хочеться трохи вирізнитися з-поміж усіх, радимо придивитися до ефектних образів, які приміряли на собі актори серіалу "Еліта".

Їхній гардероб здебільшого складався з шкільної форми – жакета зі спідницею чи штанами для дівчини та піджака зі штанами для хлопця. Під низ вони одягали білі сорочки або лонгсліви.

На 1 вересня дівчата першокурсниці можуть одягнути красиві блузи з бантом, які поєднають зі штанами палаццо або з білу сорочку, яка зараз доволі актуальна, яка гарно поєднається з денімовою спідницею чи короткою спідницею у складки, що навіяна шкільною естетикою.

Цієї осені особливо модними будуть бантики і краватки, тож дівчатка можуть довершувати свої образи з сорочками бантиками чи краватками. Можете повторити образ аргентинської акторки Валентини Зенере, яка виконує одну з головних ролей в серіалі "Еліта".



Стильні образи з серіалу "Еліта" / Фото з Pinterest



Стильні образи з серіалу "Еліта" / Фото з Pinterest



Стильні образи з серіалу "Еліта" / Фото з Pinterest



Стильні образи з серіалу "Еліта" / Фото з Pinterest



Стильні образи з серіалу "Еліта" / Фото з Pinterest