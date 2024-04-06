Как одеться девушкам невысокого роста: 5 лучших советов

Девушки невысокого роста с помощью одежды всегда хотят выглядеть немного выше. Этого действительно можно достичь, если правильно стилизовать наряды.

Стилист Ольга Галушка рассказала несколько советов, которые помогут девушкам визуально удлинить силуэт и стать выше благодаря правильной комбинации одежды в своем образе.

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Правило соразмерности

Одежда, аксессуары, обувь должны быть соразмерными с пропорциями в теле. Если у вас миниатюрные черты лица, то сумки украшения и обувь выбирайте мелкие, а не масштабные. Это золотое правило стайлинга.

Не стоит низким девушкам носить сумку-шопер, а пояс или пряжка должны быть небольшими. Также выбирайте обувь на плоской подошве. Габаритная обувь не добавит роста, а сделает образ негармоничным.



Стилист рассказала, какую одежду носить низким девушкам / Фото из инстаграма Адель Бекерник

Правильная посадка по фигуре

Мешковатые вещи отложите в сторону и сделайте акцент на четкой посадке по фигуре. Наряд только подчеркнет ваш силуэт. В такой одежде вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно.



Какую одежду носить низким девушкам / Фото из инстаграма Крис Эллелим

Вертикальные линии

Начните горизонтальные полоски менять на вертикальные и избегайте большого количества накладных карманов, вместо этого выбирайте брюки со стрелкой.



Стилист рассказала, какую одежду носить низким девушкам / Фото из инстаграма Черифа Акили

Монохромные варианты

Постарайтесь не делить фигуру на несколько блоков, а вместо этого создавайте монохромный look. Одна цветовая гамма создает легкость, гармонию и эффект удлинения.



Какую одежду носить низким девушкам / Фото из инстаграма Бланки Миро

Структурированность

Такие незаметные для глаза детали как носик в обуви, сумка правильной формы или пальто с четкой линией плеча задают тон вашему виду, гардероба и образам.



Стилист рассказала, какую одежду носить низким девушкам / Фото из инстаграма Ванессы Гонг

Стилист Ольга Галушка отмечает, что любой рост является прекрасным, важно только с ним правильно работать и стилизовать. Если девушкам низкого роста применять эти 5 правил в свой гардероб, то отражение в зеркале точно порадуют.