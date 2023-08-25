Какую одежду носить на последних месяцах беременности: модные образы от известной блоггерки

Модная блоггерша и скандинавская инфлюэнсерша Перниль Тейсбек полюбилась многим пользователям благодаря своим минималистическим и сдержанным образам. Впрочем, последние 9 месяцев поклонники наблюдали, как модница примеряет на себе наряды для беременных, поэтому советуем ее аутфитами вдохновиться другим мамочкам, ожидающим появления малышки.

Во время беременности можно также иметь стильные образы. Это своими фотографиями доказала топовая скандинавская инфлюэнсерша, которая постоянно делилась с подписчиками новыми образами.

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Судя по последним выходам Рианны – демонстрировать округлый живот во время беременности стало модным, так что в образы Перниль вошли разнообразные аутфиты – с закрытым и открытым животом.

Недавно Перниль уже родила своего четвертого ребенка, поэтому в очередной раз наслаждается материнством, а мы поделимся ее модными образами.

На своем примере блоггер показала, что беременность – это не повод отказывать себе в модных вещах, поэтому данка продемонстрировала, как именно выглядеть стильной во время беременности.

В теплую погоду Перниль надевает свободные штаны из пижамной эстетики и миксует их с кардиганом, расстегивая почти весь нижний ряд пуговиц.

Также она носит трикотажные платья, идеально садящиеся по ее фигуре. В аресене наряды блоггерки – свободные платья, которые не сковывают движения и позволяют прекрасно себя чувствовать с большим животом.

Скандинавская блоггерша любит демонстрировать живот, поэтому часто обнажает его, когда одевает рубашки или даже джинсовые куртки.

Для прохладных дней подойдут свободные брюки и свитшот размера оверсайз или стильный комбинезон, который можно носить с футболками или свитшотами.