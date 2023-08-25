Во время беременности можно также иметь стильные образы. Это своими фотографиями доказала топовая скандинавская инфлюэнсерша, которая постоянно делилась с подписчиками новыми образами.

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Судя по последним выходам Рианны – демонстрировать округлый живот во время беременности стало модным, так что в образы Перниль вошли разнообразные аутфиты – с закрытым и открытым животом.

Недавно Перниль уже родила своего четвертого ребенка, поэтому в очередной раз наслаждается материнством, а мы поделимся ее модными образами.

На своем примере блоггер показала, что беременность – это не повод отказывать себе в модных вещах, поэтому данка продемонстрировала, как именно выглядеть стильной во время беременности.

В теплую погоду Перниль надевает свободные штаны из пижамной эстетики и миксует их с кардиганом, расстегивая почти весь нижний ряд пуговиц.

Также она носит трикотажные платья, идеально садящиеся по ее фигуре. В аресене наряды блоггерки – свободные платья, которые не сковывают движения и позволяют прекрасно себя чувствовать с большим животом.

Скандинавская блоггерша любит демонстрировать живот, поэтому часто обнажает его, когда одевает рубашки или даже джинсовые куртки.

Для прохладных дней подойдут свободные брюки и свитшот размера оверсайз или стильный комбинезон, который можно носить с футболками или свитшотами.