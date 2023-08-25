Під час вагітності також можна мати стильні образи. Це своїми світлинами довела топова скандинавська інфлюенсерка, яка постійно ділилася з підписниками новими образами.

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Судячи з останніх виходів Ріанни – демонструвати округлий живіт під час вагітності стало модним, тож до образів Перніль увійшли різноманітні аутфіти – з закритим та відкритим животом.

Нещодавно Перніль вже народила свою четверту дитину, тож в черговий раз насолоджується материнством, а ми поділимося її модними образами.

На своєму прикладі блогерка показала, що вагітність – це не привід відмовляти собі в модних речах, тому данка продемонструвала, як саме виглядати стильною під час вагітності.

У теплу погоду Перніль одягає вільні штани з піжамної естетики та міксує їх з кардиганом, розстібаючи майже увесь нижній ряд ґудзиків.

Також вона носить трикотажні сукні, які ідеально сідають по її фігурі. В аресені вбрання блогерки – вільні плаття, які не сковують рухів та дозволяють чудово себе почувати з великим животом.

Скандинавська блогерка любить демонструвати живіт, тому часто оголює його, коли одягає сорочки чи навіть джинсові куртки.

Для прохолодних днів підійдуть вільні штани та світшот розміру оверсайз або ж стильний комбінезон, який можна носити з футболками чи світшотами.