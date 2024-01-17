Как одеваются скандинавки в холодную погоду: 4 модных секрета от Перниль Тейсбек
Источник:Vogue
Инфлюэнсершу Перниль Тейсбек называют одной из самых стильных женщин Скандинавии. За ее образами следят более 1,5 миллиона человек. Модница является мамой 4 детей, но это не мешает ей всегда выглядеть безупречно.
Свои образы Перниль составляет из самых актуальных трендов. Особенно стильно она одевается с наступлением холодов. Скандинавки, как никто другой, знают, как тепло одеться и красиво, поэтому предлагаем вашему вниманию самые стильные выходы, которые вы сможете легко повторить.
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Пуховик + джинсы
Этой комбинацией вещей уже никого не удивить, ведь так зимой все ходят. Перниль выбирает джинсы, которые расширены от бедра и прекрасно держат форму. В сочетании с пуховиком они создают современный силуэт.
Пальто + широкие брюки
Длинные пальто – не повод носить их только с платьями или юбками. Примерьте на себе формулу, состоящую из пальто, брюк палаццо и удобной обуви. И не забудьте о шапке в тон.
Все оттенки какао
Очень аристократически и элегантно смотрится белоснежный цвет в зимнем гардеробе. Впрочем, если вы боитесь такого цвета, начните с микса молочных и бежевых оттенков, которые смогут выделить вас из толпы.
Apres-ski
Перниль примеряет на себе меховые вещи с утилитарными. К примеру, шубу в пол сочетает с мунбутсами и балаклавой.