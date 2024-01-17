Свої образи Перніль складає з найактуальніших трендів. Особливо стильно вона одягається з настанням холодів. Скандинавки, як ніхто інший, знають як тепло одягнутися та красиво, тому пропонуємо вашій увазі найстильніші виходи, які ви зможете легко повторити.

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Пуховик + джинси

Цією комбінацією речей вже нікого не здивувати, адже так взимку ходять всі. Втім Перніль обирає джинси, які розширені від стегна та чудово тримають форму. У поєднанні з пуховиком вони створюють сучасний силует.

Пальто + широкі штани

Довгі пальта – не привід носити їх лише з сукнями чи спідницями. Приміряйте на собі формулу, що складається з пальта, штанів палаццо та зручного взуття. І не забудьте про шапку в тон.

Всі відтінки какао

Дуже аристократично та елегантно виглядає білий колір у зимовому гардеробі. Втім, якщо ви боїтеся такого кольору, то почніть з міксу молочних та бежевих відтінків, які зможуть виділити вас із натовпу.

Apres-ski

Перніль приміряє на собі хутряні речі з утилітарними. До прикладу, шубу до підлоги поєднує з мунбутсами й балаклавою.